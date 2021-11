Curiosity sendet "Postkarten"-Bild vom Mars

Der NASA Curiosity-Rover hat ein faszinierendes „Postkarten“-Bild vom Roten Planeten an die Erde geschickt. Zum Aufnahmezeitpunkt befand er sich auf dem Mount Sharp .

Aufzeichnungen in hoher Qualität

Um seine 360-Grad-Aufnahmen einfacher an die Erde schicken zu können, werden sie in einem Format mit geringer Qualität gespeichert. Weil ihnen die Landschaft den Atem geraubt hatte, hatten sich die Forschenden in diesem Fall für eine hoch aufgelöste Version entschieden, wie die NASA schreibt.

Um sich auf dem Bild ein wenig orientieren zu können: Auf der rechten Seite in der Ferne ist das Rafael-Navarro-Gebirge zu sehen – benannt nach einem Wissenschafter des Curiosity-Teams, der heuer verstorben ist. Dahinter ist ein Teil von Mount Sharp zu sehen – weit über dem Areal, das Curiosity gerade untersucht.