Curiosity-Rover fotografiert Mars-Wolken, die in der Nacht leuchten

In der dünnen Atmosphäre des Roten Planeten sind Wolken ein seltenes Phänomen. Am häufigsten treten Mars-Wolken während der kältesten Zeit des Mars-Jahres auf - wenn der Planet am weitesten von der Sonne entfernt ist.

Vor 2 Erd-Jahren - also ungefähr einem Mars-Jahr - hat der Curiosity-Rover festgestellt, dass die Entstehung der Wolken schon etwas vor dem Höhepunkt der kalten Jahreszeit beginnt. Also hat das Curiosity-Team der NASA dieses Mal die Kameras schon etwas früher in Richtung Mars-Himmel gerichtet und dabei faszinierende Wolkenformationen abgelichtet.