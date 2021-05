Mars-Rover Curiosity von Satellit entdeckt

Für Curiosity, der seit 2012 beharrlich am Mars schuftet, scheint sich momentan niemand mehr zu interessieren. Der Mars-Rover ist aber noch da und fleißig bei der Arbeit.

Perseverance ist aktuell der Star am Mars. Der neueste NASA-Rover liefert nicht nur Bilder und Fotos vom Mars selbst, sondern auch Videos des Mini-Hubschraubers Ingenuity und Audio-Aufzeichnungen.

Obwohl der Satellit bei dem Überflug 269,4 Kilometer von der Oberfläche entfernt war, ist der Mars-Rover deutlich zu erkennen, der in etwa die Größe eines Kleinwagens hat.

Auf dem Foto ist zu sehen, wie Curiosity gerade den Mount Mercou nach oben klettert. Das ist eine Felsformation an der nördlichen Flanke des Mount Sharp, in der Nähe des Zentrums des Gale Crater. Der Mars-Rover steht in der Nähe eines 6 Meter hohen Kliffs und untersucht dort die Felsen.

Seit Curiosity am 6. August 2012 im Gale Crater gelandet ist, hat der Rover 25 Kilometer auf der Marsoberfläche zurückgelegt.