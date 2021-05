Chinas Mars-Rover schickt erste Videos und Bilder zur Erde

Zwei Videos zeigen, wie sich der Lander mit dem Rover an Bord vom Orbiter trennt.

Vor wenigen Tagen schaffte China eine historische Landung auf dem Mars. Nun lieferte ihr Rover Zhurong die ersten Bilder des Roten Planeten. Ein Schwarz-Weiß-Bild zeigt die Umgebung der Tiefebene Utopia Planitia, in der Zhurong gelandet ist. Eine Farbaufnahme zeigt Teile des Rovers, unter anderem die Antenne, über die er mit der Erde kommuniziert.

Auf Twitter meldete der offizielle Account des Rovers: "Es sieht alles gut aus! Bereite mich auf den Einsatz und die Forschungsmissionen vor. Gibt es Wasser/Eis 100 Meter unter dem Marsboden? Wir werden es herausfinden". Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt die Rampe, über die Zhurong in Kürze auf den Marsboden rollen wird.

Verglichen mit der sehr schnellen Datenübertragung des NASA-Rovers Perseverance hat Zhurong nach der Landung am 15. Mai etwas länger gebraucht, um erste Bilder zu senden. Der chinesische Rover übermittelt ein Funksignal im X-Frequenzband direkt zur Erde, was allerdings lange dauert. Für den Transfer großer Bilddaten werden diese zunächst an den Orbiter Tianwen-1 weitergeleitet, der sie dann im UHF-Frequenzband deutlich schneller übermittelt.

Schnellere Datenübertragung

Um die Landung durchzuführen, befand sich der Tianwen-1 in einem elliptischen Orbit. Dieser wurde nun auf eine schnellere Kreisbahn umgestellt. So können die Daten zukünftig schneller übermittelt werden, schreibt die chinesische Weltraumagentur auf Twitter.

Ein hochauflösendes Video der Landung soll in den nächsten Tagen die Erde erreichen. Zhurong soll in Kürze seine Arbeit aufnehmen und mindestens für 3 Monate die Marsoberfläche und die Atmosphäre untersuchen. Dabei soll der Rover auch nach Spuren von Leben suchen.