Mars-Rover Curiosity postet beeindruckendes Selfie

Der NASA Mars-Rover Curiosity hat ein neues Selfie von sich gepostet. Der Ort lässt vermutlich so manchen irdischen Influencer neidisch dreinblicken: Der Rover lichtete sich am Mars in Mary Anning ab. Curiosity befindet sich seit Juli an dem Ort, der nach einer britischen Paläontologin benannt ist, wie die NASA auf ihrer Webseite schreibt.

Das Foto wurde aus insgesamt 59 Einzelaufnahmen zusammengestellt und am 25. Oktober 2020 aufgenommen, dem 2922. Mars-Tag (Sol) der Curiosity-Mission. Hier findet ihr das Bild in voller Auflösung.