Mars-Rover entdeckt Stein, der wie eine Echse aussieht

Seit ziemlich genau 9 Jahren dreht der Curiosity-Rover bereits seine Runden auf dem Mars. Immer wieder verblüfft das Gefährt mit spektakulären Aufnahmen vom Roten Planeten.

An seinem 3190. Mars-Tag (Sol), also am 27. Juli hat Curiosity eine Steinformation abgelichtet, die besonders spektakulär aussieht. Von der Ferne betrachtet, erinnert der fragil wirkende Stein an eine Echse in einer Wüstenlandschaft.