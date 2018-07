Wiener Physiker stellen Theorie zu Dunkler Energie in Frage

Einfluss nicht nachgewiesen

In ihren Experimenten haben die Physiker nun Quantentechnologie angewandt, um Gravitationseffekte an extrem langsamen Neutronen zu messen. Ähnlich wie ein Elektron in einem Atom kann auch ein Neutron in unmittelbarer Nähe zu vibrierenden Spiegeln Zustände verschiedener Energien annehmen. Da diese Energien davon abhängen, welche Kräfte auf das Neutron wirken, wird das Teilchen zu einem extrem sensiblen Kraftsensor.

Obwohl die Genauigkeit des Experiments der Energie entspricht, die nötig ist, um ein einzelnes Elektron im Gravitationsfeld der Erde um etwa 30 tausendstel Millimeter anzuheben, konnte der erwartete Einfluss des Symmetron-Feldes nicht nachgewiesen werden.