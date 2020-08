Forscher entwickeln Atemtest für Corona

Weiterführende Tests in Arbeit

Die Forscher wollen nun weitere Tests an einer größeren Gruppe vornehmen. Sie sehen vor allem das Potenzial, schnell viele Menschen vorab testen zu können. Aufgrund des Ergebnisses könnte man anschließend entscheiden, ob eine Person weiterführende Tests machen muss.

Auch in Frankreich wird bereits ein ähnlicher Atem-Test geprüft. Wie CBC berichtet, planen die Forscher des National Center of Scientific Research am Croix-Rousse Krankenhaus in Lyon, bis Ende des Jahres einen funktionierenden Atemtest fertigzustellen. Auch die israelische Firma NanoScent arbeitet an einem solchen Test, der in nur 30 Sekunden ein Ergebnis mit 85-prozentiger Genauigkeit liefern soll. Hier atmen Patienten allerdings durch die Nase in das Testgerät.