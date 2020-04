Apps erkennen Coronavirus an Husten und Atemgeräuschen

Sensibler Umgang notwendig

Einen ähnlichen Ansatz verfolgten Forscher der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Sie hatten bereits ein solches Tool veröffentlicht. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sie sich dazu entschlossen, die Methodik zu überdenken.

Mit derartigen Ferndiagnosen müsse man äußerst sensibel und vorsichtig umgehen, betonen die Wissenschafter. "Wenn ein solches System einer an COVID-19 erkrankten Person mitteilt, sie sei gesund, könnte es in der Folge zum Tod der Person führen", wird Rita Singh von der Carnegie Mellon University von der BBC zitiert.

Stellt das System fest, dass eine eigentlich gesunde Person am Virus erkrankt sei, würde diese Person wieder Testkapazitäten unnötig Anspruch nehmen, so die Forscherin. "Wir haben also in beiden Fällen nur sehr wenig Spielraum für Fehler."