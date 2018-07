Forscher finden Überreste von Asteroiden, der über Afrika explodiert ist

Anfang Juni ist ein Asteroid überraschend in die Erdatmosphäre eingetreten und über dem südlichen Teil Afrikas explodiert. Forscher gingen bislang davon aus, dass der lediglich 1,5 Meter große Asteroid in 50 Kilometer Höhe vollständig verglüht ist. Nun hat ein Team aus Wissenschafter von der Universität Helsinki in der Kalahari-Savanne in Botswana Überreste des Asteroiden entdeckt.