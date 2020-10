Forscher kreieren Chili-förmiges Gerät zur Schärfegradmessung

In einer neuen Studie haben Wissenschaftler der Prince of Songkla University in Thailand die Entwicklung einer neuen Methode beschrieben, um den Schärfegrad von Chilischoten einfach und genau zu bestimmen. In ihrer Arbeit, die im Fachmagazin ACS Applied Nano Materials veröffentlicht wurde, skizzieren sie ein Gerät in Chili-Form, das mit einem speziellen Papierstreifen (ePAD) bestückt wird.

ePAD

Das ePAD enthält Elektroden mit Graphen-Anteil, mit denen die Leitfähigkeit von Proben festgestellt wird, berichtet Ars Technica. Um eine Chili zu testen, muss man zunächst einen kleinen Teil davon in einer Ethanol-basierten Lösung auflösen und einen Tropfen davon auf das ePAD befördern. Das Gerät kann daraufhin den exakten Capsaicin-Gehalt bestimmen. Die thailändischen Forscher haben sechs verschiedene Chilisorten getestet. Bei allen Testobjekten wurden die Ergebnisse mit jenen komplexerer Untersuchungsmethoden verglichen. Die Resultate stimmten genau überein.