Forscher wollen Corona mit Kühen bekämpfen

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt der Einsatz gezielt gesammelter bzw. entwickelter Antikörper als vielversprechende Strategie. Eine Biotechnologiefirma in den USA will dazu aber nicht auf die Antikörper-Produktion im Labor zurückgreifen, sondern setzt auf gentechnisch modifizierte Kühe. Deren DNA wurde so verändert, dass deren Immunzellen menschliche Antikörper herstellen können, mit denen ein schwerer Verlauf von Covid-19 bei Menschen verhindern werden soll.

Kühe als Bioreaktoren

Die Verwendung von gentechnisch modifizierten Tieren zur Antikörpergewinnung, um Krankheiten bei Menschen verhindern oder besser behandeln zu können, ist nicht neu. Den Forschern zufolge eignen sich große Tiere wie Kühe besonders gut als "riesige Bioreaktoren", da sie nicht nur über mehr Blut verfügen, sondern etwa auch doppelt so viele Antikörper pro Milliliter Blut produzieren wie der Mensch.