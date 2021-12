Diese rätselhafte “Geistergalaxie” besitzt keine Dunkle Materie

Forscher*innen der University of Groningen haben die Galaxie AGC 114905 näher untersucht und konnten auch nach einer Beobachtungsdauer von 40 Stunden keine Dunkle Materie feststellen. Die Galaxie befindet sich 250 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist eine von mehreren „ultradiffusen Galaxien“. Sie ist etwa so groß wie die Milchstraße, beheimatet aber etwa tausendmal weniger Sterne.

In der Theorie wird Dunkle Materie für die Bildung von Galaxien vorausgesetzt und fungiert als eine Art Kleber, der Sterne und das Gas dazwischen zusammenhält. Da AGC 114905 diese Art von Materie aber nicht besitzt, dürfte sie eigentlich gar nicht existieren.

Entstehung ultradiffuser Galaxien bleibt ein Rätsel

Dunkle Materie kann nicht direkt gemessen werden, sie soll aber für eine Reihe von Effekten im Universum verantwortlich sein, die durch „normale“ Materie nicht erklärt werden können. Wie die Geistergalaxie und andere ultradiffuse Galaxien – die Forscher*innen haben 2019 sechs weitere Galaxien dieser Art entdeckt – entstanden sind, bleibt also weiterhin ein Rätsel.

Eine Erklärung könnte sein, dass ihnen bei einer Kollision mit einer anderen Galaxie die Dunkle Materie extrahiert wurde. Allerdings gibt es bei der isolierten AGC 114905 keinen Hinweis auf solch einen Zusammenstoß.

Die Forscher*innen wollen die ultradiffusen Galaxien nun nochmals mit besserer Auflösung messen. Die Studie soll bald in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publiziert werden und ist über arXiv verfügbar.