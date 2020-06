Gedankenlesendes Implantat soll Epilepsiepatienten helfen

Hirnströme

Implantat

Implantat

Implantate

Fussenegger

Die Rechenleistung, die benötigt wird, um diemit pathologischen Mustern abzugleichen und im Notfall daszu aktivieren, ist nicht sonderlich groß und kann von einem kleinen, externen Modul aufgebracht werden, das Patienten am Körper tragen können. Wo dasselber sitzen müsste, hängt von der jeweiligen Krankheit ab. Ob das produzierte Medikament die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Teilweise müssten diewohl direkt in den Schädel gesetzt werden. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. “Erste Tests an Menschen werden wir frühestens in fünf bis zehn Jahren sehen. Das ist ein interdisziplinäres Projekt und wir müssen uns bei der Arbeit an strengen, medizinischen Standards orientieren. Sicherheit geht immer vor. Das dauert eben seine Zeit”, sagt

Längerfristig wäre auch die Behandlung von Krankheiten wie Diabetes denkbar, die nicht direkt mit den Hirnströmen verbunden sind. “Es gibt vermutlich unterbewusste Zusammenhänge zwischen Tagesablauf, Sättigung und Hirnströmen, die für die Steuerung der Insulinproduktion verwendet werden könnten. Das liegt aber noch viel weiter in der Zukunft”, sagt Fussenegger.