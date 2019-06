Gemeinsame Sprache in Forschung und Innovation

Mobiler Reisepass-Scanner

Eines der Best Practices von Standardisierung in einem Forschungsprojekt ist der MobilePass, ein mobiler Reisepass-Scanner. „Er sieht aus wie eine Mischung aus einer Spiegelreflex-Kamera und einem Handy“, zeigt Bernhard Strobl vom Austrian Institute of Technology (AIT). Mit der Innovation soll Grenzkontrolle einfacher, schneller und sicherer sein. Pass, Gesicht und Fingerabdruck werden kontaktlos gescannt und biometrisch verifiziert. Die Technologie ist so fortgeschritten, dass Einreisesschwindel künftig minimiert werden kann.

Die Daten werden drahtlos und sicher an die Datenbank transferiert. Basis des Projekts ist die Einhaltung der europäischen Werte und Bürgerrechte. „Die Absicht, substanziell Standardisierung innerhalb der EU voranzutreiben, ist ein wesentlicher Faktor für eine gute Proposal-Bewertung“, empfiehlt Strobl Forschungsteams. Ihm zufolge bleibt aber noch abzuwarten, bis der MobilePass auch tatsächlich fit für den Markt ist. Derzeit seien die Kosten noch im siebenstelligen Bereich.