Dieses Gerät soll Augentransplantationen möglich machen

Bisher war es nicht möglich Augen zu transplantieren. Zumindest solche, mit denen man auch sehen kann.

Es gibt 4 menschliche Organe, die bisher nicht erfolgreich transplantiert werden konnten. Dazu gehören das Gehirn, das Rückenmark, das Hörorgan im Innenohr und das Auge. Letzteres ist ein sehr komplexes Organ, das es uns ermöglicht, die Welt zu sehen - unter anderem, weil es direkt mit dem Gehirn verbunden ist.

Diese Komplexität führt aber auch dazu, dass es bisher nicht möglich war, Augen einfach auszutauschen. Zumindest solche, mit denen man dann auch sehen kann. Nun haben Forscher eine Maschine entwickelt, die den Weg zu erfolgreichen Augentransplantationen ebnen soll.

Warum es so schwer ist, Augen zu transplantieren

Damit Augen ihre Funktion nicht verlieren, müssen sie konstant mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Deshalb sei es laut den Forschern so wichtig, die Durchblutung bei Spenderaugen aufrecht zu erhalten und jeglichen Verlust der Gewebesauerstoffversorgung im Laufe einer Transplantation zu vermeiden. Bisher stellte sich das als scheinbar unüberbrückbare Herausforderung dar.

Das hat sich jetzt geändert. Denn Forscher haben eine Maschine entwickelt, mit der es möglich ist, das menschliche Auge außerhalb des Körpers am Leben zu halten. Inspiriert wurden die Forscher von einer Maschine namens "extrakorporales Membranoxygenierungsgerät" (ECMO), das auch bei Herz- und Lungenbypass-Operationen zum Einsatz kommt.

➤ Mehr lesen: Neuartige Augentropfen ersetzen Lesebrille

Das Augen-ECMO

Die Forscher haben eine kleine, tragbare Version des ECMO entwickelt. Damit ist es möglich, eine Mischung aus warmem, sauerstoffreichem Blut und einer speziellen Lösung in das Auge zu pumpen und anschließend wieder abzuleiten. Das führt dazu, dass die Netzhaut weiterhin funktionsfähig bleibt und theoretisch einer Empfängerin oder einem Empfänger ermöglicht, wieder zu sehen.