Neuartige Augentropfen ersetzen Lesebrille
Altersweitsichtigkeit ist ein Problem, das viele betrifft. Im Alltag bei jedem Blick aufs Handy eine Brille aufsetzen zu müssen, ist mühsam. Geht es um Dinge wie Armaturen im Auto kann es sogar zu einem Sicherheitsrisiko werden.
In den USA wird nun erstmals die aceclidinbasierte Augentropfenlösung VIZZ zur Behandlung der Altersweitsichtigkeit (Presbyopie) zugelassen. VIZZ wirkt, indem es die Pupille leicht verengt und dadurch den sogenannten Pinhole-Effekt erzeugt, was das Scharfsehen in der Nähe für bis zu 10 Stunden verbessert. Das heißt für die Anwenderinnen und Anwender, dass man in diesem Zeitraum auf die Lesebrille verzichten kann.
Keine Nebenwirkungen
Nebenwirkungen, wie man sie von vergleichbaren Präparaten kennt, sollen dabei nicht auftreten. Dazu zählen etwa verschwommenes Sehen in der Ferne oder eine Stimulation des Akkommodationsmuskels.
VIZZ ist damit das erste und einzige derartige zugelassene Präparat. Es wurde in drei klinischen Studien mit insgesamt mehreren hundert Teilnehmern als sehr gut verträglich bestätigt. Der Hersteller betont den gegenüber bisherigen Mitteln klaren Vorteil, da VIZZ ausschließlich auf die Pupillenweite wirkt und so für nachhaltige Verbesserung der Lesefähigkeit sorgt.
Marktstart
In den USA dürfte das Präparat ab dem 4. Quartal 2025 erhältlich sein. Informationen zum Preis werden voraussichtlich erst kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben. In der Europäischen Union sind die Tropfen bislang weder zugelassen noch gibt es öffentliche Informationen darüber, wann ein Zulassungsantrag geplant ist oder ob ein solches Verfahren bereits läuft.
