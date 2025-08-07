Neuartige Augentropfen ersetzen Lesebrille

07.08.2025

Die Tropfen sorgen für bis zu 10 Stunden für scharfe Sicht und wurden nun erstmals zugelassen.

Altersweitsichtigkeit ist ein Problem, das viele betrifft. Im Alltag bei jedem Blick aufs Handy eine Brille aufsetzen zu müssen, ist mühsam. Geht es um Dinge wie Armaturen im Auto kann es sogar zu einem Sicherheitsrisiko werden. In den USA wird nun erstmals die aceclidinbasierte Augentropfenlösung VIZZ zur Behandlung der Altersweitsichtigkeit (Presbyopie) zugelassen. VIZZ wirkt, indem es die Pupille leicht verengt und dadurch den sogenannten Pinhole-Effekt erzeugt, was das Scharfsehen in der Nähe für bis zu 10 Stunden verbessert. Das heißt für die Anwenderinnen und Anwender, dass man in diesem Zeitraum auf die Lesebrille verzichten kann. ➤ Mehr lesen: Revolutionäre Autofokus-Brille stellt automatisch scharf