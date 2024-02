Kaputte Augen wegen Apple Vision Pro? Das sagen Augenärzte

Die Apple Vision Pro ist erst seit Kurzem auf dem Markt, da geben erste Nutzer*innen sie schon zurück. Ein Grund dafür sollen neben Kopfschmerzen auch gerötete Augen sein (futurezone berichtete).

Das Bildschirme den Augen schaden hält sich seit Jahrzehnten als hartnäckiges Gerücht. Die Warnung, man soll nicht zu nah am Fernseher sitzen oder zu lange auf dem Bildschirm starren soll, hörten viele schon als Kind. Tatsächlich verschlechtern Bildschirme nicht die Augen, wie die Arvind Saini, Sprecher der American Academy of Ophthalmology gegenüber The Verge sagt.