Gerhard Eschelbeck: "Brauchen für PCs Schlüssel wie für ein Auto"

futurezone: Bei Ihrem Talk haben Sie eben auf der Bühne gesagt, Passwörter als Sicherheitsmechanismus würden der Vergangenheit angehören. Wie werden wir uns in Zukunft irgendwo einloggen?

Gerhard Eschelbeck: Aus dem Blickwinkel der Sicherheit betrachtet, macht ein Passwort in Kombination mit Zwei-, Drei- oder Multi-Faktor-Authentifizierung natürlich Sinn. Man muss dabei aber auch die Usability berücksichtigen. Ein Code der auf einem Token angezeigt wird und dann eingetippt werden muss, ist in Sachen Benutzerfreundlichkeit für viele Nutzer eine Herausforderung und aufwendig. Bei der Weiterentwicklung, den so genannten Security Key hat man die Code-Eingabe abgeschafft. Diese Security Keys sind wie ein Schlüssel beim Auto, man steckt sie an den Computer an und entsperrt auf diese Weise den Rechner.

Es sollte also jeder Nutzer einen solchen Security Key haben?

Ja, dass diese Multi-Faktor-Authentifizierung von allen Benutzern verwendet wird, wäre ein großer Wunsch und auch eines meiner Ziele. Der Security Key kann etwa am Schlüsselbund hängen und zum Einwählen am Computer genutzt werden. Die Verbindung mit dem Computer wird entweder per USB, NFC oder Bluetooth hergestellt. Das muss so einfach wie möglich sein, sodass eben jeder User einen solchen Schlüssel nutzt und nutzen kann.