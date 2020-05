“Gestapelte Prozessoren können 5000 mal effizienter sein”

IBM

Solarflower

Regierung

Wärme

Wärme

Wärme

Der Stern-Report (eine von der britischenin Auftrag gegebene Studie über die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels, Anm. d. Red.) hat uns veranlasst, neue Konzepte zu entwickeln.wurde bislang oft kein Wert zugeschrieben. Bei der Heißwasserkühlung wird vielungenutzt verworfen. Dabei ist der Wert dergerade in unseren Breiten, wo das halbe Jahr geheizt werden muss, riesig. Nutzt man diese Abfall-Wärme, wird das System dadurch viel effizienter.

Was passiert in wärmeren Regionen der Welt?

In heißem Klima gilt das natürlich nicht in dem Ausmaß. Deshalb haben wir uns überlegt, was mit der Abwärme sonst noch gemacht werden kann. Ab 70 Grad kann etwa Meerwasser entsalzt werden. Um die Wärme zur Kühlung zu verwenden - mit sogenannter Adsorptionskühlung - brauchen wir mindesten 90 Grad.

Wie steht es um die Finanzierung?

Mit Adsorptionskühlung und Entsalzung stoßen wir etwa im mittleren Osten auf großes Interesse, was auch die Finanzierung vereinfacht. IBM Ägypten finanziert große Teile der Entsalzungs-Forschung, die saudische King Abdulaziz City for Science and Technology ist bei der Adsorptionsforschung beteiligt. Dadurch wird das ganze erst machbar.

Ist die Wärmenutzung überhaupt rentabel?

Durch die Kombination von Solar-Konzentratoren, Adsorptionskühlung, Desalination und Dampfturbinen geht das. Es gibt bei vielen Systemen Aballwärme, aber oft in einem Ausmaß, für das wir keine vernünftige Wärmekraftmaschinen haben. Unser Know-how kann nutzbringend im Energiesektor sein. Der Stern-Report, Fukushima und der Atom-Ausstieg machen unsere Arbeit noch aktueller.