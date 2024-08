Gigantischer Feuerball: Rakete explodiert während Test

Auf dem Weltraumbahnhof der schottischen Insel Unst ging am Montagabend eine Rakete bei einem Test in Flammen auf.

Teile einer Rakete des deutschen Raumfahrtunternehemens Rocket Factory Augsburg (RFA) sind am Montagabend bei einem Test auf einer schottischen Insel in einem Feuerball aufgegangen. Bei der Zündung der ersten Stufe am Saxavord Spaceport sei es zu einer Anomalie gekommen, teilte RFA mit. Es sei niemand verletzt worden. „Die Startrampe wurde gerettet und ist gesichert, die Lage ist unter Kontrolle und jede unmittelbare Gefahr ist gebannt.“

RFA will als erstes Unternehmen eine Rakete von dem neuen Raumfahrtbahnhof auf der Insel Unst , der nördlichsten britischen Insel, ins All schicken. Der geplante Test de insgesamtr 9 Triebwerke war Teil einer Reihe, die vor dem ersten Start durchgeführt werden sollte. Vor wenigen Monaten war ein erster, kurzer Test erfolgreich verlaufen.

Die RFA One ist eine dreistufige Rakete, die hauptsächlich kleine Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen soll. Insgesamt soll sie 1.300 Kilo in eine sonnensynchrone Umlaufbahn und 450 Kilogramm in eine geostationäre Transferbahn bringen können. Die erste Stufe der 30 Meter hohen Rakete führte im Mai 2024 erstmals erfolgreich eine Zündung durch.