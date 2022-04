Schottland bekommt einen Weltraumbahnhof

Geplant sind 30 Launches im Jahr. Im Zuge des ersten sollen 6 CubeSat-Satelliten in den Weltraum befördert werden.

Im Rahmen dessen sollen 6 CubeSat-Satelliten mit einer 27 Meter langen RS1-Rakete in den Weltraum befördert werden. Die Rakete stammt vom kalifornischen Start-up ABL Space Systems .

Schon bald sollen die Bauarbeiten zum Weltraumbahnhof SaxaVord auf den Shetlandinseln in Schottland beginnen. Später in diesem Jahr soll dann auch der UK Pathfinder Launch , der erste britische vertikale Orbitalstart, folgen. Geleitet wird das Projekt laut Space.com von Lockheed Martin.

In einem ersten Schritt sollen die Zufahrtsstraßen optimiert werden. Aktuell sei man auch noch in finalen Verhandlungen mit der lokalen Shetlands-Behörde. Erst wenn diese abgeschlossen sind, werde man mit dem tatsächlichen Bau des Weltraumbahnhofs beginnen.

Konkret befindet sich SaxaVord auf Unst, einer der Shetlandinseln, die sich an der Nordküste Schottlands befinden. Laut dem CEO von SaxaVord, Frank Strang, würden ab März 2022 für die nächsten 5 Jahre etwa 130 Millionen Dollar in das Projekt investiert. Geplant sind unter anderem 3 Startplätze und bis zu 30 Launches im Jahr.

Mit SaxaVord geht generell der zweite Weltraumbahnhof in Schottland an den Start. Der erste befindet sich in Sutherland und wurde im August 2020 angekündigt.