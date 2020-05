Google kauft Roboter-Hersteller Boston Dynamics

Die Neuigkeit sorgt für einiges Aufsehen: Google hat den bekannten Roboter-Hersteller Boston Dynamics aufgekauft. Das berichtet die New York Times, wonach Google den Deal am Freitag bereits offiziell bestätigt hat. Boston Dynamics ist vor allem für seine futuristischen und teils furchteinflößend aussehenden Roboter bekannt, die das Unternehmen bisher vorwiegend im Auftrag der DARPA, der technischen Entwicklungsabteilung des US-Innenministeriums produzierte. Eine der bekanntesten Kreationen ist “Big Dog” , ein vierbeiniger Roboter-Lastesel. Vorgesehen sind diese Roboter für den militärischen Einsatz.

Noch scheint unklar, was genau Google mit Boston Dynamics vorhat bzw. zu welchem Zweck die Technologien genutzt werden sollen. Unklar blieb zunächst ebenso, wie die konkreten Details des Deals aussehen, also etwa was Google für den Roboter-Hersteller bezahlt hat.