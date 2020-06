Google will Handy-Bezahlsystem vorstellen

Google steht Medienberichten zufolge kurz davor, ein mobiles Bezahlsystem für Android-Smartphones zu starten. Die Idee ist, dass Kunden an der Kasse nur ihr Handy vor ein Terminal zu halten brauchen. Der Internet-Konzern wolle den Dienst am Donnerstag ankündigen, berichteten die Finanznachrichtenagentur Bloomberg und das „ Wall Street Journal“.

Zunächst werde das Bezahlsystem allerdings nur in fünf US-Städten im Netz des drittgrößten amerikanischen Mobilfunk-Anbieters Sprint Nextel verfügbar sein, und ausschließlich auf dem Android-Flaggschiffmodell Nexus S, schrieb Bloomberg.

Google setzt dabei auf die Funktechnik NFC (Near Field Communication), mit der Geräte miteinander auf kurze Entfernung kommunizieren können. Sie wird etwa in Zugangskarten und inzwischen auch häufiger in Kreditkarten eingesetzt. Vor einigen Jahren hatte unter anderem Nokia geplant, NFC-Chips auf breiter Front in Handys zu bringen, doch der Vorstoß misslang. Jetzt kehrt NFC als Grundlage für geplante mobile Bezahlsysteme zurück.

Starker Wettbewerb

Dass Handys bald zu digitalen Portemonnaies werden, gilt als sicher. Aktuell liefern sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen ein Wettlauf um diesen Zukunftsmarkt: Banken, Mobilfunk-Anbieter, Online-Bezahlsysteme, Google als treibende Kraft hinter Android - und dem Vernehmen nach auch der große Rivale Apple.

Während der iPhone-Hersteller sich bisher bedeckt hält, setzt Google bereits mit dem Einbau des NFC-Chips ins Nexus S ein klares Zeichen. Da Android inzwischen das Smartphone-Betriebssystem mit dem größten Marktanteil ist, wird dem Internet-Konzern eine starke Position zugestanden.

Square: Konzept ohne NFC

Vor wenigen Tagen preschte auch ein neuer Wettbewerber mit einem anderen Konzept in den Bereich vor. Das Start-Up Square von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey stellte ein Konzept vor, das ohne NFC auskommt. Händler und Käufer kommunizieren über Apps auf ihren Geräten miteinander, die Bankdaten sind bei Square hinterlegt. Zuvor brachte Square bereits Bankkarten-Lesemodule auf den Markt, die man zum Bezahlen unterwegs in Smartphones einstecken kann - und sie werden auch in amerikanischen Apple Stores verkauft.