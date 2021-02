Graphen-Origami macht Handys 1000-mal schneller

Graphen könnte Computerchips in Zukunft wesentlich kleiner und Computer und Smartphones wesentlich schneller machen. Wie Forscher der University of Sussex herausgefunden haben, kann das Material als Transistor genutzt werden und zwar durch Knicken.

"Nano-Origami"

"Wir erzeugen mechanische Knicke in einer Graphenschicht", wird der Forscher Alan Dalton in einer Aussendung der Universität zitiert. Die so entstehenden Mikrochips seinen hundertmal kleiner als konventionelle Computerchips. "Es ist ein bisschen wie Nano-Origami", sagt Dalton. Dadurch werde in den Geräten Platz für wesentlich mehr Chips frei.