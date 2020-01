Graphen-Akku ist serienreif: Suche nach Wunderakku geht weiter

Schnellladen ist kein Alleinstellungsmerkmal

Der Prototyp ist eine 3.000-mAh-Batterie, die mit einem 60-Watt-Adapter innerhalb von 20 Minuten voll geladen sein soll. Zum Vergleich: Der chinesische Hersteller Oppo hat in seinem Reno Ace eine 4.000-mAh-Batterie verbaut, die mit 65 Watt in 30 Minuten geladen ist. Xiaomis neues Mi 10 Smartphone soll eine Kapazität von mindestens 4.500 mAh haben und kabelgebunden mit bis zu 66 Watt geladen werden können. Der Hersteller arbeitet zudem an einer Turbo-Charge-Technologie. Damit soll ein 4.000-mAh-Akku mit 100 Watt in 17 Minuten geladen werden können.

Die Lade-Geschwindigkeit, mit der Real Graphene hauptsächlich wirbt, ist also kein Alleinstellungsmerkmal der neuen Technologie, denn die Konkurrenz wird diese Leistung in naher Zukunft unterbieten können. Interessanter könnte die Wärmeregulierung sein, die die Sicherheit des Geräts beim Schnellladen erhöht und damit die Lebensdauer des Akkus verlängern könnte. Das Unternehmen gibt an, der Akku könnte 1.500 Ladezyklen durchlaufen, bevor er an Kapazität verliert. Handelsübliche Smartphone-Akkus erbringen laut Experten nach rund 400 Ladezyklen noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung.