Forscher sind "Gravitationsloch" im Indischen Ozean auf der Spur

Debanjan Pal und Attreyee Ghosh vom Zentrum für Geowissenschaften am Indian Institute of Science rekonstruierten 140 Millionen Jahre tektonischer Plattenbewegungen und das damit verbundene Absinken und Aufsteigen von Material im Erdmantel. Dabei fanden sie heraus, dass das Absinken einer alten Ozeanplatte tief in den Erdmantel unter dem afrikanischen Kontinent heiße Magmaströme mit geringer Dichte auslöste. Dieses Material sammelte sich dann dort an, wo sich heute das Indian Ocean Geoid Low befindet und ist für die geringe Schwerkraft in der Region verantwortlich.

Warum wir das Geoid bestimmen

Die Bestimmung des Geoids der Erde ist zum Beispiel für die Höhenbestimmung mittels GPS wichtig. Ein GPS-Empfänger auf einem Schiff kann so etwa während einer langen Reise Höhenschwankungen anzeigen, obwohl sich das Schiff immer auf Meereshöhe befindet (ohne Berücksichtigung der Gezeiten). Das liegt daran, dass alte GPS-Satelliten, die um den Schwerpunkt der Erde kreisen, Höhen nur relativ zu einem elliptischen Erdmodell ermitteln können. Moderne GPS-Empfänger haben in ihrer Software daher ein Gitter implementiert, mit dem sie aus der aktuellen Position die korrekte Höhe ermitteln können.