Die größte Kamera der Welt hat ihr erstes Bild aufgenommen

Das Bild zeigt den Trifid- und den Lagunennebel , die etwa 5.200 Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Das sind Regionen, in denen neue Sterne entstehen und die deshalb besonders spektakuläre Ansichten bieten. Genau genommen wurde das vom Rubin-Observatorium veröffentlichte Bild aus 678 Einzelaufnahmen von den Sternennebeln zusammengesetzt – so, wie man es auch von anderen Aufnahmen ferner Galaxien kennt.

Die größte Digitalkamera der Welt hat auf einem chilenischen Berggipfel ihr erstes Bild aufgenommen. Dafür hat der Apparat, der so groß ist wie ein Auto, insgesamt 7 Stunden lang gebraucht.

© NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

Beobachtung des südlichen Sternenhimmels

Die LSST-Kamera (Legacy Survey of Space and Time) beeindruckt nicht nur mit ihrer Größe, sondern auch mit ihrer technischen Leistungsfähigkeit. Das speziell für die Beobachtung und Kartografie des südlichen Sternenhimmels entwickelte Gerät ermöglicht Bilder mit einer Auflösung von 3,2 Milliarden Pixeln. Die LSST-Kamera kombiniert dazu die Leistung von 201 einzelnen Sensoren mit je 16 Megapixeln.

Die Auflösung des riesigen Apparats ist so groß, dass man für eine komplette Darstellung einer Aufnahme Hunderte 4K-Bildschirme bräuchte. Man könnte mit der Kamera vom Wiener Kahlenberg einen Golfball fotografieren, der in Mödling liegt – also über eine Distanz von 24 km.