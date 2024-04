Größte Digitalkamera aller Zeiten ist fertig

3,2 Milliarden Pixel und eine Optik mit einem Durchmesser von 1,6 Meter - mehr als 9 Jahre hat die Entwicklung der größten Digitalkamera aller Zeiten gedauert. Nun ist das Monster fertig und wartet auf seinen Einsatz.

Einsatzzweck der LSST-Kamera (Legacy Survey of Space and Time) ist die Himmelsbeobachtung und Kartografie des südlichen Sternenhimmels. Installiert wird das Gerät als Teil des Vera C. Rubin Observatory in Chile.

