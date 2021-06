Hilfe gegen diskriminierende Algorithmen in der Arbeitswelt

Algorithmen treffen nicht automatisch fairere Entscheidungen, wenn es um Jobs geht. Hier braucht es Unterstützung.

Algorithmen bestimmen zunehmend unser Leben. Sie sind etwa dafür verantwortlich, was wir auf Social Media sehen, und was nicht. Wir bekommen oft nur eine kleine Auswahl an Nachrichten angezeigt und nicht alles, was unsere Freund*innen veröffentlichen. Genauso können Algorithmen beeinflussen, dass wir bestimmte Job-Anzeigen gar nicht angezeigt bekommen; oder aber sie können uns im Bewerbungsprozess aussortieren, ohne, dass wir wissen warum. Der Computer trifft in dem Fall zwar die Entscheidung darüber, aber programmiert wurde das Programm von Menschen. Damit übernehmen Algorithmen auch die bewussten und unbewussten Vorurteile von Menschen.



„Bestehende und häufig auch diskriminierende Muster können sich so in technischen Anwendungen fortsetzen“, sagt Fridolin Herkommer vom Büro für digitale Agenden, AK Wien. Die AK Wien fördert mit dem Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 Forschungsprojekte, die sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen. Guidelines für Entwickler*innen Österreichische Forscher*innen der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) arbeiten etwa an Leitlinien für IT-Entwickler*innen, die derartige Algorithmen programmieren. Unter dem Projekttitel DatDA (Datenbasierte Diskriminierung in der Arbeitswelt) wurden Guidelines für Programmierer*innen entwickelt, die sie dabei unterstützen sollen, dass automationsgeschützte Entscheidungsprozesse nicht automatisch zu diskriminierenden Ergebnissen führen.



Wenn Bewerber*innen benachteiligt werden, steht das nämlich im klaren Widerspruch zum Gleichbehandlungsgesetz (GIBG), sowie zu europäischen Verträgen. Das sei auch bei algorithmenbasierten Systemen in der Arbeitswelt zu berücksichtigen, heißt es seitens Elisabeth Greif, Projektverantwortliche der JKU Linz.

Bei vielen Firmen werden Bewerbungen bereits automatisiert durch Maschinen bearbeitet © Getty Images/iStockphoto / sompong_tom/iStockphoto

Unterstützung beim Bewerbungsprozess „Gerade im Recruiting-Bereich stehen derzeit KI-Systeme hoch im Kurs, um Bewerber*innen im Vorfeld auszusortieren. Diese Systeme sind nicht diskriminierungsfrei und die Technologie ist auch noch nicht soweit, dass man das sicher ermöglichen kann“, sagt Florian Cech, Projektleiter des Forschungsprojekts DEBIAS (Digitally Eliminating Bias in Applicant Selection) vom Centre for Informatics and Society (CIS) an der Technischen Universität (TU) Wien.



Beim Projekt DEBIAS geht es ebenfalls darum, Vorurteile und Diskriminierung in Bewerbungsprozessen weitgehend auszuhebeln, doch es kommt dabei gänzlich ohne den Einsatz von Algorithmen aus. „Wir wollten kein kompliziertes, technisches System schaffen, dass die Bewertung vornimmt, sondern ein Unterstützungstool für Jobsuchende und Unternehmen“, erzählt Cech im Gespräch mit der futurezone.

Anonymer Chat als Erstkontakt Bewerber*innen müssen sich dabei im Recruiting-Prozess zuerst in einem anonymen Chat präsentieren. Dabei läuft die Befragung auch nach einem strikten, vorher festgelegten strukturierten Fragebogen ab. Dadurch werden gleich mehrere Vorurteile und unterbewusste Verzerrungen in der Entscheidungsfindung ausgehebelt. Denn Entscheider*innen müssen gar nicht bewusst diskriminieren, sondern das erfolgt oft unbewusst. „Menschen, die uns optisch besser gefallen, also die größer oder schöner sind, werden als kompetenter wahrgenommen als andere. Das ist kein absichtlicher Wunsch, eine explizite Diskriminierung vorzunehmen“, sagt Cech.



Ein anonymer, strukturierter Chat von Fragen, die allen Bewerber*innen in der gleichen Reihenfolge gestellt werden, konzentriert sich auf die Kriterien, die für die Job-Position wichtig sind. „Häufig beginnen Recruiter*innen und Bewerber*innen auch über ähnliche Interessen zu plaudern und schweifen ab. Anderen hingegen werden komplizierte Fachfragen gestellt. Das ist nicht fair gegenüber den unterschiedlichen Bewerber*innen“, so Cech.



Vor einem Erstkontakt sei es daher fairer, wenn sich die Bewerber*innen in einem anonymen Interview präsentieren können, erst in einem zweiten Schritt kommt es zu einem persönlichen Treffen. „Oft ist es für die Recruiter*innen dann eine große Überraschung, wer zum Termin kommt“, erzählt Cech. Erste Erfahrungsberichte DEBIAS wurde mit dem TU Career Center als Projektpartnerin bereits mit 6 österreichischen Unternehmen, die zwischen 180 und 50.000 Mitarbeiter*innen haben, sowie Studierenden der TU Wien getestet. Aus Sicht der Bewerber*innen sei DEBIAS erfrischend, heißt es. Die Recruiter*innen empfanden beide Varianten des Austausches als „wichtige Informationsquellen“, die sich gegenseitig gut ergänzen. „Wir wollen das Projekt weiterentwickeln. Wir könnten uns etwa vorstellen, dass es auch im Bereich der öffentlichen Hand eingesetzt werden könnte“, meint Cech.

