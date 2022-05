Honigbienen können gerade von ungeraden Zahlen unterscheiden

Menschen haben bei der Zuordnung von geraden und ungeraden Zahlen oft Schwierigkeiten, die sich in der Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sprache äußern, berichtet Sciencealert. Bei der Kategorisierung von geraden Zahlen sind Menschen außerdem meist schneller als von ungeraden Zahlen. Bei Menschen zählen Paritätskategorisierungen daher zu etwas Besonderem, weil sie als abstrakt und übergeordnet numerisch gelten.

Doch auch Honigbienen können lernen, was der Unterschied zwischen 2,4,8,10 und 1,3,5,7,9 ist. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die diese Woche in der Zeitschrift Frontiers in Ecology and Evolution veröffentlicht wurde. Die Hongibienen konnten Mengen ordnen, einfache Additionen und Subtraktionen durchführen.