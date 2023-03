Hubble fotografiert neu geformte Smog-Haube auf dem Uranus

Das Hubble-Weltraumteleskop blickt nicht nur in die Tiefen des Universums, sondern auch in unserer Nachbarschaft. Neue Aufnahmen von Uranus und Jupiter verraten nun mehr über die Wetterbedingungen auf den Planeten in unserem Sonnensystem.

Eisiger Smog auf dem Uranus

Das Wetter auf den äußeren Planeten des Sonnensystems ist nicht so wechselhaft wie das auf der Erde. Trotzdem sehen Forscher*innen im direkten Vergleich von neuen und alten Bildern Veränderungen. So lässt sich bei einer Gegenüberstellung eines Uranus-Bilds von 2014 mit dem neuen von 2022 eine eisige Smog-Haube erkennen.