Hubble zeigt dichtes Glitzern im Zentrum eines Sternhaufens

Tausende Sterne in Weiß, Blau und Rot stehen aus unserer Perspektive dicht gedrängt auf einem neuen Bild. Diese wurde mit dem Hubble Weltraumteleskop aufgenommen. Die Aufnahme zeigt das Zentrum des Kugelsternhaufens Messier 55.

Wie die NASA beschreibt, ist dieser 20.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und rund 100 Lichtjahre breit. Messier 55 erscheint im Sternbild Schütze, befindet sich aber von der Nordhalbkugel aus gesehen so tief am Horizont und leuchtet so schwach, dass er von der Erdoberfläche aus nur sehr schwierig zu beobachten ist.