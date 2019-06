Im Livestream: Die schwierigste SpaceX-Mission der Falcon Heavy

Im Rahmen der Mission STP-2 werden 24 Satelliten in drei verschiedene Umlaufbahnen gebracht. Die ersten Satelliten sollen bereits zwölf Minuten nach dem Start ausgesetzt werden. Die letzten Satelliten werden erst 3,5 Stunden nach dem Liftoff in den Orbit entlassen. Die gesamte Mission wird mit einer Dauer von mehr als sechs Stunden angegeben.

Neben Satelliten für Militär, Regierung und Forschung hat die Falcon Heavy auch die Atomuhr der NASA, die ungefähr so groß wie ein Toaster ist, im Frachtraum. Die Testuhr wird ein Jahr lang im All bleiben und zeigen, ob sie in ihrer Umlaufbahn stabil bleibt.