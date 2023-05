Für jedes Immunsystem die passende Krebstherapie

Wie das Immunsystem ist auch Krebs bei jedem Menschen anders. Das wirkt sich auf die Behandlung aus.

Jedes Jahr erkranken mehr als 40.000 Österreicher*innen an Krebs. Dank einer verbesserten Vorsorge und großer Fortschritte in der Medizin haben sich die Überlebenschancen der Betroffenen in den vergangenen Jahren aber enorm erhöht. Laut Statistik Austria lebten im Jahr 2020 etwa 375.000 Österreicher*innen mit einer Krebsdiagnose - die Hälfte davon seit bereits 10 Jahren. Als besonders erfolgreich im Kampf gegen Krebs hat sich im vergangenen Jahrzehnt die Immuntherapie herausgestellt. Sie nutzt das körpereigene Immunsystem, um Tumorzellen gezielt anzugreifen. Spezielle Wirkstoffe können diese Abwehrmechanismen noch weiter verstärken. Neben einer deutlichen Steigerungen der Überlebensraten bringt die Immuntherapie auch eine bessere Lebensqualität, betont Matthias Preusser, Forscher an der Medizinischen Universität Wien und Leiter des Christian Doppler Labors für Personalisierte Immuntherapie.

Unterschiedliche Wirksamkeit Welche Patient*innen auf die Immuntherapie ansprechen und welche nicht, ist allerdings unklar. „Wie der Krebs funktioniert und wie das Immunsystem funktioniert, ist eine riesengroße Komplexität. Das Immunsystem ist bei jedem Menschen anders und wird durch Botenstoffe sehr dynamisch reguliert. Krebs ist auch dynamisch und bei jedem Menschen anders“, sagt der Forscher der futurezone. Um die Hintergründe für die unterschiedliche Wirksamkeit der Immuntherapie zu entschlüsseln, untersucht Preusser daher, wie ein Tumor und das individuelle Immunsystem interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Dafür braucht es aber eine Vielzahl an unterschiedlichen Daten. „Wir sind in der günstigen Situation, dass das CD-Labor in der MedUni Wien eingebettet ist. An der Klinischen Abteilung für Onkologie haben wir sehr viele Patient*innen und dadurch die Möglichkeit, Biomaterial wie Blut- und Tumorgewebeproben oder Bilddaten wie radiologische, MRT- und CT-Bilder sowie weitere Daten, die im Rahmen der klinischen Routine erhoben werden, zu sammeln“, so der Forscher. Gene „ein- und ausknipsen“ Das Biomaterial wird nach unterschiedlichen Gesichtspunkten untersucht. „Von mehr als 1.000 Patient*innen, die die Therapie erhalten haben, haben wir Tumorgewebeproben und Blutproben im Krankheitsverlauf gesammelt und sie auf unterschiedliche Faktoren analysiert“, sagt der Fachmann. Diese werden im Anschluss mit den Bilddaten korreliert.

Matthias Preusser, Leiter des CD-Labors für Personalisierte Immuntherapie © Felicitas Matern

Im Fokus der Forschung steht die sogenannte DNA-Methylierung. Dabei werden Grundbausteine der Erbsubstanz einer Zelle chemisch abgeändert und die verschiedenen Gene aktiviert oder deaktiviert. „Das kann man sich vorstellen wie Lichtschalter, die Gene an- und ausknipsen. Mit modernen Methoden können wir in einer einzigen Untersuchung große Teile der Erbsubstanz anschauen, und sehen, welche Lichtschalter an und welche aus sind. Aus diesem Muster aus an- und abgeschalteten Lichtschaltern glauben wir, Aussagen über das Ansprechen eines Tumors auf die Immuntherapie treffen zu können“, erklärt der Forscher. In einer Untersuchung konnten 850.000 Gene bei einem einzelnen Tumor auf ihre Methylierungsmuster untersucht werden. Mit jedem weiteren Tumor und Patient*in häuft sich eine große Datenmenge für gute Aussagen über das Ansprechen auf die Therapie an. Proben aus Biobanken Die Blut- und Gewebeproben haben Preusser und sein Team in den ersten 2 Jahren des CD-Labors in eine Biobank gespeist. Ziel ist es, einen umfassenden Biomarker bereitstellen zu können. Biomarker sind biologisch messbare Einheiten wie Enzyme oder Gene, die ein individuelles potenzielles Ansprechen auf eine Therapie ermöglichen.

