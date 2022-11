Neuartige Immuntherapie schont gesundes Gewebe von Krebspatienten

Die chirurgische Entfernung eines Tumors wird in der Regel durch eine Chemo- oder Strahlentherapie ergänzt. Auf diese Weise sollen verbleibende Krebszellen vernichtet werden. Für die Patient*innen kommen diese Therapien allerdings oft mit Nebenwirkungen einher und verringern die Lebensqualität. Der Gewinn an Lebenszeit ist zudem manchmal nur begrenzt. Als vielversprechende Alternative hat sich im vergangenen Jahrzehnt die Immuntherapie herausgestellt - besonders bei Hautkrebs und Leukämie.

Nur erkranktes Gewebe bekämpft

Eine neuartige Immuntherapie auf molekularer Basis, an der das heimische Biotechnologieunternehmen Evobright forscht, soll besonders schonend wirken. „Wir bei Evobright haben uns zum Ziel gesetzt, innovative Krebsmedikamente zu entdecken und zu entwickeln, die das Immunsystem des Patienten in die Lage versetzen, Krebszellen in soliden Tumoren zu erkennen und zu zerstören und so das Leben von Krebspatienten zu verlängern und zu verbessern“, sagt Klaus-Peter Künkele, CEO und Mitgründer von Evobright, der futurezone.

Die neuartige Methode aktiviert einen speziellen Typ von Immunzellen – genannt Gamma-Delta-T-Zellen – der normalerweise bakterielle Infektionen innerhalb der Zellen bekämpft. Aus einer bereits 2015 in den USA veröffentlichten Untersuchung, in der 18.000 Tumorpatient*innen erfasst wurden, ergebe sich, dass Gamma-Delta-T-Zellen am besten mit dem Überleben von Patient*innen mit soliden Tumoren korrelieren.