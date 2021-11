Mit dem Quantencomputer Krebs besiegen

Die Zahl der Krebsneuerkrankungen belief sich im Jahr 2020 laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung weltweit auf 19,3 Millionen. Tendenz steigend. In vielen Fällen stehen die Heilungschancen gut, doch nicht alle Patient*innen sprechen gleichermaßen auf Standardtherapien an. Große Hoffnungsträger sind daher personalisierte Behandlungen.

Bei deren Entwicklung stellt aber unter anderem die enorme Menge an Patient*innendaten ein Problem dar. Bis zu 100 Terabyte an individuellen Informationen wie Blut-, Therapie- oder Tumorwerte fallen laut der Fraunhofer Gesellschaft im Laufe ihrer Krankheitsgeschichte an.

Quantenrechner spielen große Rolle

Bis heute kann diese Fülle an Information für eine maßgeschneiderte Krebstherapie kaum effizient aufbereitet und genutzt werden – es fehlt an geeigneten Verarbeitungsapparaturen. So bleibt die Standardtherapie oft die einzige Option. Eine große Rolle spielt in diesem Feld Quantencomputing – Forschungen dazu laufen weltweit.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) etwa setzt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Kompetenznetzwerk Quantencomputing in Ehningen seit Kurzem den Rechner „Quantum System One“ von IBM zur Entwicklung individuell wirksamer Therapiemethoden gegen Krebs ein. Konkret will das Forschungsteam rund um Niels Halama herausfinden, welche Behandlung sich auf welche Weise, für welchen Patient*innen am besten eignet. Um das anhand der jeweiligen Patient*innen-Daten zu entschlüsseln, braucht es aber eine außerordentliche Rechenkapazität.