Die neue Krebstherapie nach Maß

Diagnose: Krebs. Für jeden Betroffenen ein harter Schlag. In Österreich werden laut Statistik Austria jährlich etwa 40.000 Menschen mit diesem Befund konfrontiert – Männer etwas häufiger als Frauen. Die Diagnose bedeutet heute aber oft kein Todesurteil mehr. Denn obwohl die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten angestiegen ist, hat sich die Krebssterblichkeit dank früherer Diagnosestellungen und neuer Therapiemethoden verringert. Besonders bei den häufigsten Tumorarten wie Brust-, Darm-, oder Prostatakrebs haben sich die Heilungschancen beziehungsweise die Überlebensrate in den vergangenen Jahren signifikant erhöht.

Dennoch spricht nicht jeder Patient gleichermaßen auf eine Therapie an. Die Wirkung der Medikamente hängt unter anderem von der genetischen Ausstattung und individuellen Besonderheiten ab. In manchen Fällen hebeln die Tumorzellen den Wirkmechanismus von Medikamenten mit der Zeit auch aus. Daher braucht es auf den Patienten individuell abgestimmte Lösungen.

Bestmögliche Therapie

Einer verbesserten maßgeschneiderten Krebstherapie ist man am Grazer CBmed – Center for Biomarker Research in Medicine – in Kooperation mit Partnern aus Südkorea, Singapur und Japan nun einen großen Schritt nähergekommen. Hier wurde unlängst eine neuartige Wirkstoffscreening-Plattform installiert, in der die bestmögliche Therapie für den jeweiligen Patienten ausgewertet wird. Zehn Jahre lang wurde sie am Samsung Medical Center in Seoul entwickelt.