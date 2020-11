Brustkrebsschnelltest für zuhause gewinnt James Dyson Award

Vorteil

Der große Vorteil des Gerätes besteht darin, dass der Test sehr flexibel ist. So ist die Brustkrebs-Früherkennung aktuell nur mithilfe von invasiven, teilweise auch schmerzhaften Verfahren möglich. Darum verzichten viele Frauen auf Vorsorgeuntersuchungen, wodurch sich die Überlebenschancen bei einer Erkrankung verringern. Ziel des Projekts sei es, Brustkrebsvorsorge zu einem Teil des täglichen Lebens zu machen, wie es in einer Aussendung heißt.

Giró Benet forscht an der University of California an dem Gerät. In den nächsten Jahren soll weiter an dem Prototypen und an der dahinterstehenden Software gearbeitet werden. Als nächstes will man das Gerät für klinische Studien mit Menschen bereit machen. Auch stehen wichtige Patentanmeldungen an. Das Preisgeld für den James Dyson Award beläuft sich auf 35.000 Euro. Mit dem Preisgeld wolle sie die weitere Entwicklung vorantreiben, sagt Giró Benet.