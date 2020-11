Erstes Klavierkonzert bei Tumoroperation aufgeführt

15 Ärzte

Durchgeführt wurde die Operation vom Neurochirurgen Roberto Trignani, der ein 15-köpfiges Ärzteteam leitete. Ein Flügelklavier wurde zwei Meter vom Operationstisch aufgestellt. "Die Operation ist sehr harmonisch und ohne Komplikationen verlaufen. Während des Eingriffs war das Kind betäubt, doch aus der Enzephalogramm-Spur konnte man erkennen, dass es die Musik wahrnahm", berichtete der Chirurg laut Medienangaben.

"Ich habe mich auf die Zellen des Kindes konzentriert. Es war eine einmalige Sensation. Ich habe mich leicht gefühlt, denn ich wusste, dass meine Musik einem guten Zweck diente", erzählte Toso.

Operation erfolgreich

In drei Tagen soll der Bub wieder das Bett verlassen können. Der Tumor wurde komplett entfernt. Trignani will weitere Operationen mit der Musik Tosos durchführen, den er im vergangenen Sommer bei einem Konzert im Theater Fenice in Venedig kennengelernt hatte.