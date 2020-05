Indien startet erste Mars-Mission

Um die Reise zum Mars möglichst treibstoffökonomisch zu gestalten wurde eine optimale Planetenstellung abgewartet. Die indische Marssonde wird nach dem Abheben von der Erde in eine elliptische Bahn um den Heimatplaneten geschickt, deren Radius durch gezielte Raketenschübe erweitert wird, wobei die Sonde Schwung holt. Der so genannte Final Burn, mit dem die Sonde die Erdumlaufbahn endgültig verlässt, soll am 30. November stattfinden. Von da an wird die Reise zum Mars 300 Tage dauern.

Mit Projektkosten von rund 72 Millionen US-Dollar ist die indische Marsmission vergleichsweise günstig. Dennoch gibt es bereits Kritik daran. Indien wird vor allem vorgeworfen, Geld für die Raumfahrt auszugeben, während ein großer Teil der Bevölkerung unter bitterer Armut leidet.