Industrie 4.0 benötigt ein neues Ethernet

TTTech ist mit 350 Angestellten an seinem Hauptsitz in Wien und an Standorten in Bukarest, Brünn, Brixen, Ingolstadt, Boston sowie im Silicon Valley, in Japan und China bereits gut aufgestellt. Eine neue Kooperation mit Cisco in deren „openBerlin IoE Innovation Center“, in welchem unter anderem neue Industrie-4.0-Anwendungen auf Basis von deterministischem Ethernet entwickelt werden sollen, könnte nun noch zusätzlichen Auftrieb für das Unternehmen bringen.