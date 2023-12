Rätsel um Tomate im Weltraum gelöst

Das war passiert: Im Rahmen des " Veg-05 "-Experiments baute NASA-Astronaut Frank Rubio unter anderem Kirschtomate n an. Dabei sollte untersucht werden, wie sich verschiedene Arten von Licht und Feuchtigkeit auf das Wachstum in der Mikrogravitation auswirken.

Frank Rubios 2,5 Zentimeter große Tomate kam ihm dann auch noch in der Mikrogravitation abhanden: "Ich habe so viele Stunden damit verbracht, nach dem Ding zu suchen", klagte er nach seiner Rückkehr zur Erde.

Eigentlich möchte man meinen, auf der ISS könnte etwas so auffälliges wie eine Tomate nicht einfach so verschwinden. Doch auf der Raumstation ist alles in ständiger Bewegung, was nicht mit Klettband oder an Haken festgemacht ist. Je nach Luftbewegung wird es irgendwo hingetragen, wandert hinter eine Abdeckung und ist weg. Es gibt kein oben, kein unten und überall ragen Kabel in die Kabine. Dort etwas zu finden, ist leichter gesagt als getan.