Der höllische Mond Io ist voller Lavaseen

Io wäre eine Traumdestination für Vulkan-Fans. Wenn da nicht die Durchschnittstemperatur von -143 Grad Celsius, die Schwefel-Atmosphäre und die Strahlung wäre, die jede Form von Elektronik lahmlegt. Wenn man jetzt noch die vielen Lavaseen dazu nimmt, ist verständlich, wieso die NASA Io auch liebevoll als „den höllischen Mond“ bezeichnet.

Zumindest müssten hypothetische, raumreisende Vulkan-Touristen nicht lange auf der lebensfeindlichen Oberfläche wandern, um die berüchtigten, riesigen Lavaseen zu sehen. Denn die gibt es laut einer aktuellen Studie überall auf Io.

Ebbe und Flut, Höllenstyle

Etwa 3 Prozent der Oberfläche von Io bestehen aus Lavaseen, so die Forschenden. Herausgefunden wurde das mit dem Instrument JIRAM. Dieses befindet sich auf der Jupiter-Sonde Juno. Bei Vorbeiflügen im Mai und Oktober 2023 wurden damit Infrarotaufnahmen von Io gemacht.

Typisch für die Lavaseen auf Io ist, dass sie hauptsächlich von Kruste bedeckt sind. An den Rändern ist die Lava aber flüssig. Die Theorie zur Entstehung ist, dass das Magma in den Seen rauf und runter geht. Durch diese Pegeländerung bricht die Kruste an den Rändern, weshalb dort die flüssige Lava zu sehen ist.