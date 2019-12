ISS-Astronauten telefonierten mit den Nobelpreisträgern

Neugierig bleiben

Parmitano sagte, die Menschheit müsse immer neugierig für neue Erkenntnisse bleiben. "Bleibt einfach neugierig als menschliches Wesen", sagte er und verwies darauf, dass immer etwas Neues komme. "Jedes Mal, wenn du eine Antwort gefunden hast, kommen zehn weitere Fragen auf." Dies mache seine Arbeit so spannend und interessant.

Queloz und Mayor zählen in diesem Jahr zu den drei Nobelpreisträgern in der Kategorie Physik, Whittingham ist einer der drei Preisträger in Chemie. Sie erhalten ihre Preise am kommenden Dienstag in Stockholm.