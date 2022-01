James Webb: Meilenstein beim Aufspannen des Sonnenschutzsegels

Das Team rund um das James Webb-Weltraumteleskop hat das Sonnenschutzsegel der Raumsonde vollständig ausgefahren und alle 5 Schichten aufgeklappt. Das gaben NASA und ESA am Dienstag bekannt. Es sei damit ein wichtiger Meilenstein bei der Vorbereitung für wissenschaftliche Operationen gelungen, verkündet die NASA via Twitter.

Das Sonnenschutzsegel, das etwa die Größe eines Tennisplatzes (21,2 x 14,2 Meter) hat, wurde vor dem Start gefaltet, um in den Nutzlastbereich der Rakete zu passen. Drei Tage nach dem Start hat man dann mit der Fernausbringung der Sonnenblende begonnen. Auf beiden Seiten des Teleskops wurde ein "Arm" ausgefahren, der die beiden Seiten des Sonnenschutzsegels "aufgezogen" hat. So erhielt es eine Diamantenform.



Nach tagelanger Arbeit beschloss das Team am 1. Jänner eine Pause einzulegen, bevor die letzten wichtigen Schritte durchgeführt wurden. Diese sind nun - nach der kurzen Pause - erfolgreich erfolgt.