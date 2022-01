James Webb: Sonnensegel auf volle Größe aufgespannt

Nach dem erfolgreichen Start und den gelungenen Kurskorrekturen hat das James Webb Weltraumteleskop (JWST) einen weiteren großen Meilenstein geschafft. Das tennisplatzgroße Sonnensegel (21,2 x 14,2 Meter) aus Kapton wurde vollständig ausgefahren. Seit dem 30. Dezember arbeiten die Webb-Ingenieur*innen daran, dieses schwierige und bisher einzigartige Manöver fehlerfrei zu absolvieren.

Auf beiden Seiten des Teleskops wurde ein "Arm" ausgefahren, der die beiden Seiten des Sonnensegels "aufgezogen" hat. So erhielt es seine Diamantenform. Nach tagelanger Arbeit beschloss das Team am 1. Jänner eine Pause einzulegen, bevor die letzten wichtigen Schritte durchgeführt werden. Obwohl bisher alles gut verlaufen ist, bleibt es auch in den nächsten Tagen spannend.