James-Webb-Teleskop faltet sich auf

Das James-Webb-Teleskop, das am 25. Dezember an Bord einer Ariane-5-Rakete ins All gelauncht wurde, hat in der Nacht zum 29. Dezember ein riskantestes Manöver gestartet und die Palletenstrukturen seines Sonnenschilds entfaltet, wie die NASA in einem Blogeintrag meldet.

Vier Stunden lang habe die Prozedur gedauert. Dabei wurden zunächst die vordere und später die hintere Sonnenschutzpalette ausgefahren. Das Absenken der vorderen Palette habe laut der Agentur 20 Minuten gedauert, das der hinteren 18 Minuten. Für das Gesamtmanöver waren aber mehrere zusätzliche Schritte erforderlich, wie die NASA in einem Statement erklärt.