Japan: Weltraumlift in 36.000 km Höhe geplant

Mit 36.000 km soll aber noch nicht die Spitze der Konstruktion erreicht sein: insgesamt 96.000 km soll das turmähnliche Gebilde in die Höhe ragen, an deren Spitze ein Gegengewicht befestigt ist, das für die Balance der Raumstation sorgen soll. Damit hätte man immerhin schon ein Viertel des Weges zum Mond zurückgelegt. Die Energieversorgung der Raumstation soll über Solarpanele erfolgen, die ihre Energie auf der Erde im "Weltraumhafen" speichern würden.

"Es soll kein Traum bleiben"

"Zu diesem Zeitpunkt können wir die genauen Kosten des Projekts nicht abschätzen. Wir werden allerdings stets an der Weiterentwicklung der Idee arbeiten, sodass es nicht nur bei einem Traum bleibt.", sagte ein Sprecher von Obayashi Corp. Zumindest ist die Idee nicht neu: Neben Obayashi und einigen Science-Fiction-Autoren forscht auch die NASA an der Entwicklung derartiger "Weltraum-Aufzüge". Obayashi hätte zumindest Erfahrung mit der Umsetzung derartiger Mega-Projekte, da man neben mehreren Hochhäusern, Stadien und Staudämmen auch zuletzt an der Umsetzung des 75 km langen, fahrerlosen Zugnetzes in Dubai verantwortlich war.