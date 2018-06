Kanada will mit künstlicher Intelligenz zur Weltherrschaft

Google, Amazon, Facebook und Co machen mit ihren Fortschritten im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) regelmäßig Schlagzeilen. Dass im Silicon Valley die Zukunft der Technologiebranche gestaltet wird, ist keine große Überraschung. Weniger bekannt ist, dass einige der wichtigsten theoretischen Beiträge zur aktuellen KI-Renaissance nicht in den USA, sondern in Kanada erarbeitet wurden. Spracherkennung, Go-spielende Maschinen und die Echtzeitübersetzung von Texten basieren alle auf dem Prinzip des maschinellen Lernens.

Hier kommen Systeme zum Einsatz, die wenn ihnen das gewünschte Ergebnis und genügend Trainingsdaten zur Verfügung gestellt werden, selbstständig lernen, wie sie einen Text von Deutsch auf Chinesisch übersetzen oder ein beliebiges Brettspiel spielen. Die Technologie ist nicht neu, soll jetzt aber durch Hardware-Fortschritte und theoretische Durchbrüche die Welt verändern. Einige Experten erwarten ähnliche Umwälzungen wie nach dem Aufbau der elektrischen Infrastruktur. Die futurezone war auf Einladung der Regierung in Kanada, um sich das KI-Ökosystem anzusehen.

Nüsse im KI-Winter gesammelt

Für die konzeptionellen theoretischen Fortschritte, die an kanadischen Universitäten gelangen, zeichnen unter anderem der Brite Geoffrey Hinton und der in Frankreich geborene Yoshua Bengio verantwortlich. Sie haben die Grundlagen geschaffen, die Systeme, die wir heute als smart oder intelligent bezeichnen, überhaupt erst ermöglicht haben. Während maschinelles Lernen andernorts in den 80er-Jahren, nachdem sich die erhofften Fortschritte nicht rasch genug einstellten, lange stiefmütterlich behandelt wurden, blieben die Kanadier geduldig und förderten ihre Forscher großzügig weiter. Das zahlt sich jetzt aus.

Die Spitzenleute an den Universitäten in Toronto, Montreal oder Edmonton bildeten neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit eine ganze Generation von neuen Experten aus. Die können sich heute vor Jobangeboten von Google und Co kaum retten. Auch einige der kanadischen Pioniere auf dem Gebiet sind zwischenzeitlich von Facebook, Google, Twitter und Co abgeworben worden. Das hat die kanadische Regierung als Problem erkannt und beschlossen zu handeln.

Talent ist Trumpf

Es wurde viel Geld in die Hand genommen, um die besten Leute im Land zu halten. Mit wettbewerbsfähigen Gehältern als Anreiz wird jetzt ein Ökosystem aufgebaut, das es KI-Forschern erlauben soll, an den Themen zu arbeiten, die sie interessieren, mit dem besten Personal. Neben ausreichenden Mitteln für die Universitäten entstehen in Toronto und Montreal unabhängige Forschungszentren, an denen nicht nur kanadische Forscher gehalten werden, sondern auch Spitzenpersonal aus anderen Ländern rekrutiert wird. Allein die unabhängige Forschungseinrichtung “Vector Institute” in Toronto erhält von der Regierung 200 Millionen kanadische Dollar (132 Millionen Euro) für die nächsten fünf Jahre.

Das öffentliche Geld ist aber nur ein Teil des Konzepts. Fast alle Förderungen basieren auf öffentlich-privaten Partnerschaften. Damit wurde nicht nur die Investitionssumme vervielfacht, sondern auch ein Umfeld geschaffen, in dem das an den Forschungszentren erarbeitete Wissen mithilfe von Inkubatoren, Start-up-Förderungen und Mentorenprogrammen in wirtschaftliche Erfolge verwandelt werden soll. Hunderte jungen Unternehmen, die in den vergangenen zwei Jahren in diesem Umfeld entstanden sind, entwickeln KI-Systeme für verschiedenste Bereiche, von der automatisierten Kundensupport-Abwicklung über verbesserte Prothesensteuerung und gruselig effiziente Videoüberwachungsprogramme bis zu Software, die gefälschte Videos erkennen kann.

Attraktiv

Das Ökosystem ist mittlerweile so erfolgreich, dass die großen US-Konzerne praktisch ohne Ausnahme Forschungseinrichtungen in Kanada eingerichtet haben, von Google über Facebook bis Uber. Einige der besten Köpfe kommen nach Kanada und viele Fachleute, die das Land verlassen haben, kehren jetzt wieder zurück, erzählen Vertreter der lokalen Wirtschaft und der Universitäten. Einen guten Teil dieses Erfolgs führen die Kanadier auf die Offenheit und Vielfalt ihrer Gesellschaft zurück.